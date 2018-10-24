БМВ отзывает 66 тысяч автомобилей в Южной Корее

Сеул, , 19:21 — REGNUM Немецкий производитель BMW Group отзывает почти 66 тысяч автомобилей под маркой BMW и MINI, проданных в Южной Корее, для замены бракованных агрегатов. Об этом сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap со ссылкой на министерство транспорта Республики.

Отзыв начнётся 26 ноября, ему подлежат 65 763 автомобиля 52 различных моделей.

В ходе данного процесса BMW проверит состояние каждого автомобиля и в случае необходимости произведёт замену бракованных деталей. Из всех моделей наибольшее число составляют хэтчбеки BMW 118d (7222 автомобиля) и MINI Cooper Ds (23 559 автомобилей). Основные проблемы вызывают охладители и трубки системы регулирования выхлопных газов. По результатам расследования BMW нескольких десятков инцидентов, неисправности привели к многочисленным возгораниям двигателей автомобилей.