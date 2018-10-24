Кострома вошла в топ-3 самых популярных городов «Золотого кольца»

Кострома, , 16:10 — REGNUM Кострома заняла третье место в рейтинге городов «Золотого Кольца» России по популярности у туристов, сообщает аналитическое агентство ТурСтат. Помимо Костромы в тройку лидеров вошли города Ярославль и Владимир.

Рейтинг был составлен по результатам анализа посещений городов туристами и турпоездок за последний год. По данным агенства, ежегодно Золотое кольцо России посещает до 20 миллионов туристов в год.

В топ-5 популярных городов «Золотого кольца» вошли:

Ярославль; Владимир; Кострома; Суздаль во Владимирской области; Сергиев Посад в Московской области.

В среднем в города «Золотого кольца» и туристы приезжают в среднем на полтора дня и платят за проживание в гостинице от 2 до 3 тысяч рублей в сутки.

ИА REGNUM напоминает, что за 5 лет количество туристов в Костромской области увеличилось более чем на 250 тысяч человек или на 36,6%. Местные власти прогнозируют, что по итогам текущего года регион посетит 980 тысяч туристов.

За последние 2 года в Костроме было открыто более 10 отелей, хостелов и гостевых домов с фондом более 150 номеров. В 2016 году в гостиницах останавливался каждый седьмой турист, в 2017 году — каждый третий. Ежегодно в регионе открываются новые частные и государственные музеи. Так, в области были открыты: «Вокзалъ «Кострома Сырная» в деревне Будихино, «Музей сыра» и «Музейное подворье» в Костроме.

Налоговые поступления от туристической деятельности в 2017 году, в сравнении с 2015 годом, выросли на 25% и составили 898,1 миллион рублей.