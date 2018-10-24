Рабочие General Motors в Южной Корее вышли на забастовку

Сеул, , 20:09 — REGNUM Сотрудники крупного американского автопроизводителя General Motors вышли на забастовку из-за решения руководства инвестировать средства в создание компании по разработке и продвижению продуктов. Такая мера, по мнению рабочих и крупного акционера — государственного Банка развития Кореи — предвещает скорое прекращение деятельности General Motors в Южной Корее, так как, вместо того чтобы вкладывать капитал в развитие производственных мощностей и модификацию заводов, руководство американкой компании тратит деньги на создание малоперспективных активов.

Как сообщает южнокорейское новостное издание Чосон Ильбо, корейское подразделение General Motors испытывает значительные проблемы на протяжении 6 лет — продажи снижаются, а убытки растут. Так, за 2018 год ожидается убыток в 900 миллионов долларов. Компания не демонстрирует прибыли с 2013 года и совокупные потери уже достигают 3,1 миллиарда долларов за этот период.

Ранее General Motors уже закрыла свой завод в Кунсане, работавший на 20% мощности — такая же участь может постигнуть и остальные производственные мощности компании. В таком случае, работы лишаться 7000 человек, в то время как создаваемая компания по разработке и продвижению продуктов может обеспечить работой лишь 3000 человек.