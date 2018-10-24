2 млрд рублей необходимо Архангельской области на жилье для сирот

Архангельск, , 16:05 — REGNUM Объем средств на жилье для сирот в Архангельской области вырастет в два раза. Но проблему это не решит, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщила на сессии регионального парламента министр финансов Елена Усачева, субвенции муниципальным образованиям на жилье детям-сиротам увеличены на 50 млн. рублей.

При этом, как отметила министр, а решение проблемы региону требуется гораздо большая сумма — 2 млрд рублей.

«Удвоение суммы необходимо для решения вопросов по судебным искам», — добавила она.

Кроме средств областного бюджета, на эти цели собираются привлечь и деньги из федерального — всего около 100 миллионов рублей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, федеральная помощь регионам на закупку жилья для сирот в 2018 составила 7 млрд рублей, в 2019 году на эти цели предусмотрено 7,5 млрд рублей.