Национальный банк Казахстана прекратит принимать банкноты 1998–2003 годов

Астана, , 15:40 — REGNUM Филиалы Национального банка Казахстана прекратят принимать и обменивать банкноты образца 1998−2003 годов с 14 ноября, сообщили 24 октября в пресс-службе финансового регулятора.

Будет прекращен оборот банкнот 200 и 500 тенге образца 1999 года, 1 000 и 2 000 тенге образца 2000 года, 5 000 тенге 1998−2001 годов и 10 000 тенге 2003 года. Данные банкноты перестали быть платежным средством в Казахстане с 15 ноября 2007 года, но филиалы финансового регулятора принимали их на протяжении 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Национальный банк Казахстана ввел ограничение для банков второго уровня по обмену банкнот 2006 года. Банкам запретили принимать 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года. Все банкноты принимаются филиалами Нацбанка до 3 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки Казахстана прекратили принимать банкноты 2006 года выпуска