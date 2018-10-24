Среда, 24 Октября 2018 года
17:11:06 МСК

Национальный банк Казахстана прекратит принимать банкноты 1998–2003 годов

Экономика

Филиалы финансового регулятора принимали банкноты на протяжении 11 лет

Национальный банк Казахстана прекратит принимать банкноты 1998–2003 годов
Иллюстрация: Nationalbank.kz
Логотип Национального банка Казахстана

Астана, 24 октября 2018, 15:40 — REGNUM  Филиалы Национального банка Казахстана прекратят принимать и обменивать банкноты образца 1998−2003 годов с 14 ноября, сообщили 24 октября в пресс-службе финансового регулятора.

Будет прекращен оборот банкнот 200 и 500 тенге образца 1999 года, 1 000 и 2 000 тенге образца 2000 года, 5 000 тенге 1998−2001 годов и 10 000 тенге 2003 года. Данные банкноты перестали быть платежным средством в Казахстане с 15 ноября 2007 года, но филиалы финансового регулятора принимали их на протяжении 11 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2017 года Национальный банк Казахстана ввел ограничение для банков второго уровня по обмену банкнот 2006 года. Банкам запретили принимать 2000, 5000 и 10 000 тенге образца 2006 года. Все банкноты принимаются филиалами Нацбанка до 3 октября 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Банки Казахстана прекратили принимать банкноты 2006 года выпуска

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Экономика Казахстана
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить