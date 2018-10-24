Комитеты РСПП просят Минфин отказаться от введения экологического налога

Москва, , 15:13 — REGNUM Взимание платы за негативное воздействие на окружающую среду в виде налога «создаёт существенные риски». В этом уверены сразу в двух комитетах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) — по налоговой политике и по экологии.

Читайте также: Для граждан РФ Минфин придумал новый налог — экологический

«Комитеты РСПП считают, что такое положение дел создает существенные риски и провоцирует негативные последствия для реального сектора экономики», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте союза.

В документе, подписанном главами комитетов Владимиром Лисиным и Олегом Дерипаской, отмечается, что эта мера противоречит цели экологического регулирования, увеличивает административную и налоговую нагрузку на налогоплательщиков, а также разрушает компенсирующие функции экологических платежей.

«Механический перенос экологических платежей в статус налога не только не принесёт положительного эффекта как для государства, так и для промышленности, но и создаст дополнительные риски и обременения для предприятий», — уверены в комитетах.

Также в сюжете: Преобразование экологического сбора в налог усложнит контроль

В этой связи Минфин просят отказаться от разработки соответствующего законопроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, проект поправок к Налоговому кодексу, предполагающих введение в России с 2020 года экологического налога, Минфин РФ опубликовал в середине августа. По сути, экологический налог заменит «действующие платежи за сбросы, выбросы загрязняющих веществ, захоронение отходов и другие виды вредного воздействия на окружающую среду».

4 сентября 2018 года на совещании у первого заместителя председателя правительства РФ Антона Силуанова было принято решение о включении ряда платежей, в том числе платы за негативное воздействие на окружающую среду, экологического и утилизационного сборов, в Налоговый кодекс РФ в виде экологического налога.

Читайте ранее в этом сюжете: Эконалог — кампанейщина, которая увеличит нагрузку на предприятия