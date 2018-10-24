Эксперт: Надо считать не номинальные зарплаты, а реальный доход населения

Санкт-Петербург, , 15:05 — REGNUM Информация о росте зарплат на 11% вызывает некоторые сомнения, а для объективной оценки нужно считать не номинальные зарплаты, но реальные доходы граждан, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 24 октября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя заявление министра труда Максима Топилина о росте зарплат в 2018 году.

Ранее Топилин сказал, что заработные платы в России растут «беспрецедентными темпами», и в реальном, и в номинальном выражении. За 2018 год зарплаты увеличились «практически на 11%», на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов, отметил министр.

«Показатель в 11% вызывает некоторые сомнения. Хотя возможно, что на многих предприятиях в течение длительного времени не повышали зарплату, а теперь повысили, потому что не повышать уже было нельзя. Растут и доходы бюджетников, а это заметная часть рынка труда.

Но тем не менее для объективной оценки нужно считать не номинальные зарплаты, а реальные доходы граждан. Зарплата — лишь одна из составных частей этого дохода. Во-первых, нужно учитывать инфляцию. Во-вторых, есть доходы населения по вкладам и депозитам. В-третьих, бизнес-доходы физических лиц, то есть ИП и самозанятых.

Говорить о росте реальных доходов рано. Да и как может расти благосостояние граждан, если не растет экономика? Если бы экономика стагнировала, а доходы граждан росли, это означало бы, что экономика становится все менее конкурентоспособной. Но в нашем случае о росте реальных доходов говорить затруднительно», — отметил Батушанский.