РФ может потерять 40% годового объема нефтедобычи к 2035 году

Москва, , 15:04 — REGNUM Истощение месторождений Западной Сибири грозит России сокращением нефтедобычи до 410−420 млн тонн в год к 2035 году. Об этом заявил глава АО «Росгеология» Роман Панов на форуме «Геологоразведка-2018».

Он отметил, что риски сокращения добычи нефти недавно обсуждались на заседании в правительстве. В проект Энергостратегии к 2035 году заложен прогноз на 590 млн тонн, тогда как реальная добыча составит не более 420 млн тонн.

Сокращение в большей степени произойдет за счет истощения западно-сибирских месторождений. Уровень добычи, сегодня составляющий 300 млн тонн, упадет там до 180 млн или даже 146 млн тонн в год.

Необходимы меры по воспроизводству минерально-сырьевой базы нефти, в противном случае к 2035 году Россия может лишиться 40% объемов добычи.

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