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Рубль продолжает постепенное укрепление по целому ряду причин

Экономика

Четверг, 25 октября, будет самым крупным по объему поступающих средств в налоговом периоде, поэтому любые движения по укреплению доллара и евро, даже с помощью ЦБ РФ, будут очень слабыми

Рубль продолжает постепенное укрепление по целому ряду причин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 24 октября 2018, 15:04 — REGNUM  Поддержка экспорта, а также выплаты по налоговому периоду в бюджет, достаточно слабые шансы Минфина РФ разместить полностью новые транши облигаций федерального займа (ОФЗ), новые поступления по контрактам из-за рубежа из Азии и Ближнего Востока подталкивают отечественную валюту к новым рубежам наверх, сообщил ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Эшфорд» Роберт Алоян.

«В то же время на российскую валюту повлияло стремительное падение котировок на нефть, более чем на 4%. Этот фактор повлиял на настроения зарубежных участников рынка и привел к фиксации ими позиций, с выходом в валюту, поэтому доллар немного отрос, но четверг, 25 октября, будет самым крупным по объему поступающих средств в налоговом периоде, поэтому любые движения по укреплению доллара и евро, даже с помощью ЦБ РФ, будут очень слабыми», — считает эксперт.

По его мнению, рубль в четверг 25 октября продолжит укрепление, оцениваясь в 65−65,5 руб. за доллар и 74,5−75 руб. за евро, а восходящий тренд остается основным до конца месяца. Технический отскок в этот день маловероятен, поскольку позитивные факторы существенно выше негативных, подчеркнул Алоян.

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