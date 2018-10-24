Саудовская Аравия продолжает будоражить глобальный рынок нефти — эксперт

Москва, , 14:57 — REGNUM После сообщения главы Минэнерго Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о возможности увеличить добычу нефти еще на 2 млн баррелей в сутки, что полностью покрывает текущие поставки Ирана, цены на сырье снизились более чем на 4%, cообщил ИА REGNUM, аналитик ООО «Аналитический центр «Сэлсбери» Владимир Пейсатый.

По словам эксперта, предварительные недельные запасы от API увеличились на рекордное с февраля 2017 года значение.

«Кроме возможности увеличения поставок и запасов в хранилищах, участники рынка продолжают опасаться санкций и контрсанкций к Саудовской Аравии и от нее из-за убийства журналиста Джамаля Хашогги. Можно отметить, что заявление об увеличении добычи нефти со стороны саудитов служит доказательством того, как они относятся к теме возможных санкций, но возможность более резких действий сохраняется», — подчеркнул Пейсатый.

По мнению аналитика, ближе к концу торгов 24 октября котировки на торгах могут составлять $76-$76,5 за баррель. Общий нейтральный фон сменится некоторым восстановлением по основным позициям на рынке, но отскок будет техническим, поскольку у инвесторов нет уверенности в исполнении всех заявленных действий, как на Ближнем Востоке, так и в США, подчеркнул эксперт.

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