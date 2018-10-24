Госдума приняла бюджеты ФОМС и ФСС на 2019-2021 годы в I чтении

Москва, , 14:59 — REGNUM Проекты бюджетов внебюджетных фондов — Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) — Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

По расчетам правительства, доходы ФСС в 2019 году составят 753 млрд рублей, что на 44,3 млрд рублей выше, чем в 2018 году. Часть доходов — 36,2 млрд рублей — фонд получит в качестве трансферта из федерального бюджета. Расходы ФСС при этом практически не изменятся — в 2019 году они составят 741 млрд рублей (в 2018 году — 736,6 млрд рублей). Таким образом, бюджет ФСС окажется профицитным — доходы превысят расходы на 11,9 млрд рублей.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования, напротив, останется дефицитным. Так, доходы фонда в 2019 году окажутся на уровне 2,098 трлн рублей, что на 210,3 млрд рублей выше, чем в 2018 году. При этом 79 млрд рублей из них фонд получит в рамках трансферта из федерального бюджета.

Расходы ФОМС в 2019 году составят 2,190 трлн рублей, что на 196,3 млрд рублей выше, чем в 2018 году. При этом 70 млрд рублей из них в 2019 году уйдут на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, а еще 100,8 млрд рублей — на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Таким образом, дефицит бюджета ФОМС в 2019 году составит 92,2 млрд рублей.