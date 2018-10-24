В России за три месяца выявлено более 10 тыс. поддельных купюр

Москва, , 14:55 — REGNUM Количество выявленных поддельных купюр в банковской системе России в третьем квартале текущего года снизилось на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщается 24 октября на сайте Центробанка.

Так, за отчетный период было выявлено 10 тыс. 467 поддельных денежных знаков, что на 267 штук меньше аналогичного показателя прошлого года.

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Отмечается, что больше всего было выявлено поддельных купюр номиналом 5000 рублей (7616), номиналом 1000 рублей — 2425 штук, 2000 рублей — 95 и 200 рублей — 3 штуки. Также было обнаружено 37 поддельных монет.

Напомним, в начале 2018 года «Гознак» выпустил мобильное приложение для распознавания поддельных банкнот достоинством 200 и 2000 рублей.

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