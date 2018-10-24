Госдума приняла проект бюджета ПФР на 2019-2021 годы в I чтении

Москва, , 14:58 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда на 2019−2021 годы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Правительство предполагает, что доходы Пенсионного фонда в 2019 году достигнут 8,613 трлн рублей. При этом бюджет фонда все равно останется дефицитным — расходы превысят доходы на 23,2 млрд рублей и составят 8,636 трлн рублей. Впрочем, в 2018 году дефицит ПФР был выше 260 млрд рублей.

Доходы ПФР в 2019 году вырастут на 400 млрд рублей. Это произойдет, в том числе, и благодаря принятому ранее закону об изменении параметров пенсионного законодательства, направленного на повышение пенсионного возраста граждан РФ.

При этом правительство не снижает размер трансферта из федерального бюджета 2019 в бюджет ПФР. Так, в 2019 году он составит 3,319 трлн рублей, из которых 2,492 трлн рублей уйдут на пенсионное обеспечение.

Бюджет фонда рассчитан с учетом продления «моратория» на выплату накопительной части пенсии до конца 2021 года. Правительство также продлевает действие индексации пенсионных выплат только для неработающих пенсионеров — те, кто вышел на пенсию и продолжил работать, не смогут рассчитывать на рост размера пенсии на уровень инфляции.