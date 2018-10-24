В Орле при строительстве 17-этажного дома у дольщиков украли 134 млн

Орел, , 14:50 — REGNUM В Орле при строительстве 17-этажного жилого дома по ул. Панчука было похищено более 134 млн рублей. СУ СКР по Орловской области 24 октября сообщило о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве.

По версии следствия, хищение средств участников долевого строительства жилого дома на улице Панчука было совершено в период с октября 2013 года по сентябрь 2017. В числе причастных к хищению, по данным СКР, — руководство АО «АИЖК Орловской области» и лица из числа руководства организаций, которые выполняли функции подрядчиков.

Дом по улице Панчука относится к числу наиболее проблемных долгостроев в регионе. Дом начали строить в 2013 году, однако затем активность на площадке снизилась, с 2017 года работы там долгое время не велись. На днях ситуация в строительной отрасли региона обсуждалась в прокуратуре. Как сообщалось, в связи с непринятием органами власти региона должных мер по контролю за соблюдением прав участников долевого строительства прокуратурой области внесено представление первому заместителю председателя правительства Орловской области Николаю Злобину.

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