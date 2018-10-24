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Госдума спросит с Центробанка и АСВ за «Югру»

Экономика

В Союзе вкладчиков надеются, что виновные в крахе банка будут найдены

Москва, 24 октября 2018, 14:47 — REGNUM  Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку сделал ряд запросов в связи с обращением пострадавших вкладчиков с требованием парламентского расследования неправомерных действий в отношении банка «Югра».

Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, запросы о предоставлении дополнительной информации направлены в правовое управление аппарата Государственной думы РФ, комитет Госдумы по контролю и регламенту, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Центральный банк Российской Федерации.

По словам главы Союза вкладчиков Николая Николаева, его организация направила письма «всем депутатам Государственной думы». «Наша общественная организация неоднократно обращалась к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, однако, эти обращения Союза вкладчиков не были рассмотрены, ответы не даны, адекватные меры не приняты», — подчеркнул он.

«Мы не теряем надежды, и надеемся, что Государственная дума инициирует парламентское расследование. Мы уверены, что тогда вскроется истинная роль регулятора, который виноват в крахе банка «Югра» и обнищании вкладчиков. Об этом свидетельствуют многочисленные документы», — заявил Николаев изданию «Аргументы недели».

Ранее на сайте Союза вкладчиков были обнародованы документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение банка «Югра» накануне ввода временной администрации.

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Дело банка «Югра»
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