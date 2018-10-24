Госдума спросит с Центробанка и АСВ за «Югру»

Москва, , 14:47 — REGNUM Комитет Государственной думы РФ по финансовому рынку сделал ряд запросов в связи с обращением пострадавших вкладчиков с требованием парламентского расследования неправомерных действий в отношении банка «Югра».

Как сообщил глава комитета Анатолий Аксаков, запросы о предоставлении дополнительной информации направлены в правовое управление аппарата Государственной думы РФ, комитет Госдумы по контролю и регламенту, в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов», Центральный банк Российской Федерации.

По словам главы Союза вкладчиков Николая Николаева, его организация направила письма «всем депутатам Государственной думы». «Наша общественная организация неоднократно обращалась к председателю Государственной думы Вячеславу Володину, однако, эти обращения Союза вкладчиков не были рассмотрены, ответы не даны, адекватные меры не приняты», — подчеркнул он.

«Мы не теряем надежды, и надеемся, что Государственная дума инициирует парламентское расследование. Мы уверены, что тогда вскроется истинная роль регулятора, который виноват в крахе банка «Югра» и обнищании вкладчиков. Об этом свидетельствуют многочисленные документы», — заявил Николаев изданию «Аргументы недели».

Ранее на сайте Союза вкладчиков были обнародованы документы, подтверждающие устойчивое финансовое положение банка «Югра» накануне ввода временной администрации.