В 2019 году в Москве прибавится почти 7,5 млн кв. м нового жилья

Москва, , 14:43 — REGNUM В Москве в 2019 году может быть построено и введено в эксплуатацию около 7,5 млн кв. м жилья. Такие цифры на основании проектных деклараций застройщиков озвучил председатель столичного комплекса градостроительной политики и строительства Константин Тимофеев.

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Тимофеев уточнил, что 5,3 млн кв. м из этого объёма жилья — продаваемая жилая площадь. По его словам, на сегодня в Москве выданы разрешения на строительство 48 млн кв. м недвижимости.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие несколько лет в Москве планируется построить почти 3,1 млн кв. м жилья. 1,9 млн кв. м из общего объёма жилых площадей планируется возвести по программе реновации. Остальные 1,19 млн «квадратов» будет возводиться в рамках утвержденной адресной инвестиционной программы.

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