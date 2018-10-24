Среда, 24 Октября 2018 года
15:26:48 МСК

В Свердловской области выделят деньги на безопасность в учебных заведениях

Экономика

Более двух миллиардов рублей

Екатеринбург, 24 октября 2018, 14:59 — REGNUM  Более двух миллиардов рублей будет выделено на безопасность в учебных заведениях Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики региона.

«Около 2,3 млрд рублей будет направлено на обеспечение безопасности детских садов, школ, учреждений дополнительного образования, колледжей и техникумов Свердловской области в 2019 году. Средства будут выделены из областного бюджета и бюджетов муниципалитетов региона», — заявили в департаменте, уточнив, что это связано с выполнением требований постановления правительства России по антитеррористической защищённости.

Средства будут направлены на финансирование охраны в учреждениях, установку сигнализаций и ограждений, а также на освещение пришкольных территорий там где это необходимо.

Напомним, что после трагедии в Керчинском политехническом колледже прокуратура Свердловской области организовала проверку всех образовательных и дошкольных заведений региона на предмет принимаемых мер, связанных с безопасностью детей и обучающихся. Надзорные мероприятия пройдут до 20 декабря.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в политехническом колледже Керчи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить