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США отменили пошлины на импорт ряда товара из алюминия и стали из ЮАР

Экономика

В общей сложности пошлины отмены для около 200 видов товаров из алюминия и стали

США отменили пошлины на импорт ряда товара из алюминия и стали из ЮАР
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Алюминий

Кейптаун, 24 октября 2018, 14:18 — REGNUM  Правительство США отменило повышенные пошлины на импорт стали и алюминия для ряда товаров, ввозимых из ЮАР, сообщает портал Africa News.

8 марта 2018 года президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в страну алюминия в 10% и на сталь в 25%. При этом компании-импортеры могли получить возможность ввозить свою продукцию беспошлинно при подаче соответствующего обращения.

Среди южноафриканской продукции, в отношении которой Вашингтон отменил действие пошлин, алюминиевые фольга и пластины, листы, а также стальные прутки, прокат и другие материалы. В общей сложности пошлины были отменены в отношения 161 товара из алюминия и 36 товаров из стали.

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Торговые войны США
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