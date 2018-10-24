В Югре с подрядчика «Росэнергоатома» требуют почти миллиард рублей

Сургут, Югра, , 14:19 — REGNUM Акционерное общество «Сургутнефтегазбанк» предъявило иск к обществу с ограниченной ответственностью «Трест Запсибгидрострой» о взыскании более 900 миллионов кредитных рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Арбитражного суда ХМАО.

В иске заявлено, что между АО «Сургутнефтегазбанк» и ООО «Трест Запсибгидрострой» в 2016—2017 года заключено семь кредитных договоров. Была оговорена единая дата возврата кредитов — 29 июня 2018 года, но в указанный срок ответчик принятые на себя обязательства не исполнил. Не удовлетворена и претензия с требованием погасить долги. Судебное разбирательство назначено на 15 ноября 2018 года.

Ранее, в мае 2018 года, Арбитражным судом ХМАО было возбуждено производство по заявлению ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом ООО «Трест Запсибгидрострой» по факту задолженности в 68,4 млн рублей. Банкротство не состоялось в результате мирового соглашения от 18 октября 2018 года.

Кроме того, прокуратура Сургута сообщала 7 октября, что ООО «Трест Запсибгидрострой» с сентября 2017 года по август 2018 года задолжало 70 сотрудникам 22 миллиона рублей, которые получили свои деньги лишь после вмешательства надзорного ведомства.

Отметим, ООО «Трест Запсибгидрострой» (ООО «Трест ЗСГС») зарегистрировано в Сургутском районе ХМАО в 2002 году. Основным видом деятельности треста является строительство гидротехнических сооружений — морских и речных портов, грузовых и пассажирских причалов, набережных, берегоукреплений, мостов, дорог и транспортных развязкок.

Согласно открытым данным, среди последних заключённых контрактов ООО «Трест ЗСГС» — строительство авторечвокзала в посёлке Берёзово ХМАО, а также разработка рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по строительству гидротехнических сооружений (ГТС) для плавучей атомной тепло-электростанции (ПАТЭС) для АО «Концерн Росэнергоатом» в городе Певеке Чукотского АО.