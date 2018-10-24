Прожиточный минимум ульяновского пенсионера не изменится

Ульяновск, , 14:13 — REGNUM В Ульяновской области определились с размером прожиточного минимума пенсионера. В 2019 году он сохранится на уровне 2018 года и составит 8474 рубля, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании региона.

Прожиточный минимум неработающего пенсионера, проживающего в Ульяновской области, в 2019 году составит 8474 рублей в месяц. По данным властей, на 1 августа 2018 года в регионе проживало 46 тысяч человек, получающих минимальную пенсию. Если ее размер в 2019 году не достигает величины, установленной областным законом, пенсионер получит доплату до указанной суммы.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты говорили о необходимости проработки вопроса дополнительной помощи пенсионерам, получающим минимальную пенсию. В частности, предложено рассмотреть возможность адресной социальной поддержки и доплаты неработающим пожилым людям с минимальным размером пенсии.

По данным региональной власти, фактический среднегодовой показатель величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения в Ульяновской области в 2017 году составил 9390 рублей.

Напомним, 19 октября размер прожиточного минимума пенсионера рассмотрели на Госсовете Чувашии и оставили его на уровне 2018 года — 7953 рублей. Тогда отмечалось, что в Приволжском федеральном округе только прожиточный минимум пенсионера увеличивают в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, в остальных регионах оставляют на уровне 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума нужна для назначения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, которые получают меньше установленной суммы. Данная величина определяется ежегодно на основании стоимости потребительской корзины, непродовольственных товаров, лекарств, проезда в общественном транспорте и коммунальных услуг. В целом в России величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8726 рублей.

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