Среда, 24 Октября 2018 года
15:31:23 МСК

Прожиточный минимум ульяновского пенсионера не изменится

Экономика

Как и в большинстве регионов Поволжья, величина прожиточного минимума пенсионера в 2019 году останется на уровне 2018 года

Ульяновск, 24 октября 2018, 14:13 — REGNUM  В Ульяновской области определились с размером прожиточного минимума пенсионера. В 2019 году он сохранится на уровне 2018 года и составит 8474 рубля, сообщили ИА REGNUM в Законодательном собрании региона.

Прожиточный минимум неработающего пенсионера, проживающего в Ульяновской области, в 2019 году составит 8474 рублей в месяц. По данным властей, на 1 августа 2018 года в регионе проживало 46 тысяч человек, получающих минимальную пенсию. Если ее размер в 2019 году не достигает величины, установленной областным законом, пенсионер получит доплату до указанной суммы.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты говорили о необходимости проработки вопроса дополнительной помощи пенсионерам, получающим минимальную пенсию. В частности, предложено рассмотреть возможность адресной социальной поддержки и доплаты неработающим пожилым людям с минимальным размером пенсии.

По данным региональной власти, фактический среднегодовой показатель величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения в Ульяновской области в 2017 году составил 9390 рублей.

Напомним, 19 октября размер прожиточного минимума пенсионера рассмотрели на Госсовете Чувашии и оставили его на уровне 2018 года — 7953 рублей. Тогда отмечалось, что в Приволжском федеральном округе только прожиточный минимум пенсионера увеличивают в Пензенской, Саратовской и Самарской областях, в остальных регионах оставляют на уровне 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, величина прожиточного минимума нужна для назначения социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, которые получают меньше установленной суммы. Данная величина определяется ежегодно на основании стоимости потребительской корзины, непродовольственных товаров, лекарств, проезда в общественном транспорте и коммунальных услуг. В целом в России величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8726 рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Пирожки с макаронами: в Чувашии рассуждали о меню для пенсионеров

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прожиточный минимум в России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить