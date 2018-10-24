Украина не должна «кормить Европу» высокими ценами на газ

Киев, , 14:09 — REGNUM На Украине практически всё население страны будет на субсидиях. Из-за резкого повышения цен на газ украинцы отказываются от «голубого топлива» и отапливают свои дома дровами. Об этом 23 октября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко во время посещения предприятия «Черниговгаз» (Черниговская область).

«Власть довела людей до того, что они не в состоянии пользоваться цивилизационными благами и вынуждены отапливать свои дома дровами… Нельзя поднимать тарифы на такую космическую высоту, потому что люди не в состоянии платить 8500 гривен за 1000 кубометров, что было утверждено правительством. С новыми ценами практически 80% домохозяйств будут нуждаться в субсидиях», — рассказал Бойко.

Политик напомнил, что во времена его руководства минэнергетики газ стоил 450 грн (по курсу НБУ на январь 2010 года около 56 долл) для населения.

«Невозможно приравнять цену на газ собственной добычи к цене норвежского или российского и рассказывать пенсионерам, что они должны кормить норвежцев или россиян этими колоссальными ценами. Это просто позор. Сегодняшняя власть вообще не настроена решать эту проблему», — подчеркнул Бойко.

Он раскритиковал действующее правительство за снижение социальных норма потребления газа, а также попытку лишить субсидий 1,5 млн семей.

«Обрезали» примерно на 1,5 млн домохозяйств. Уменьшили количество получателей социальной льготы, сейчас это 200 кубов. Примерно 150−200 кубов в месяц в отопительный сезон люди должны оплачивать за свой счет, а это по новым ценам почти 2000 грн.», — добавил Бойко.

Политик также призвал кабмин вдвое снизить стоимость газа для населения, поскольку себестоимость 1000 кубометров украинского газа с налогами и затратами не превышает 2000−3000 грн (до 106 долл).

«Единственный выход — уменьшить тарифы вдвое, сделать единую цену из газа собственной добычи и импортного, и тогда люди смогут платить. Себестоимость газа собственной добычи должна составить 1500 грн за 1000 кубометров, его реальная цена с налогами, зарплатами, инвестициями должна быть 2000−3000 грн», — рассказал Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения Украины повысится на 23,5%. По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Если мы не сможем продолжить сотрудничество с нашими международными партнерами, мы окажемся в состоянии, когда мы не можем обслуживать те долги, которые взяли до нас. И, к моему большому сожалению, это может привести к тому, что Украина будет введена в дефолт», — считает Гройсман.