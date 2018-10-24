В Чувашии определись с размером взноса за капремонт на 2019 год

Чебоксары, , 13:45 — REGNUM В Чувашии на заседании правительства сегодня, 24 октября, одобрен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на 2019 год. Минстрой республики предложил сохранить его на уровне 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Плата за капитальный ремонт растёт в Чувашии ежегодно с 2014 года. Тогда размер взноса был установлен на уровне 5,2 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме. Ежегодно плата индексировалась и в 2018 году достигли 6,3 рубля.

«Учитывая принцип доступности устанавливаемого минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме для граждан, предлагается установить размер минимального взноса на 2019 год в сумме 6,3 рубля, то есть сохранить его на уровне 2018 года», — говорится в проекте документа.

По данным минстроя Чувашии, за девять месяцев 2018 года в республике собрано 676 млн рублей в качестве оплаты за капитальный ремонт. По словам министра строительства Владимира Михайлова, собираемость составила «порядка 100%». Годовой сбор, по расчётам чиновников, составит около 970 млн рублей.