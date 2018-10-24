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В Казахстане суд постановил ликвидировать Qazaq Banki

Экономика

Банк будет ликвидировать после вступления решения суда в законную силу

Алма-Ата, Казахстан, 24 октября 2018, 13:45 — REGNUM  Специализированный межрайонный экономический суд Алма-Аты постановил ликвидировать Qazaq Banki в связи с лишением лицензии, сообщает 24 октября издание Informburo.

Суд обязал Национальный банк Казахстана создать ликвидационную комиссию с учетом филиалов и представительств банка. Решение вступит в законную силу через месяц. На слушаниях представитель банка поддержал иск финансового регулятора.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября глава Нацбанка Казахстана Данияр Акишев заявил, что ликвидация банка Астаны, ЭксимБанка и Qazaq Banki возможна только после вступления в силу соответствующего решения суда.

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Экономика Казахстана
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