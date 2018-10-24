Немецкие управленцы хотят стать «частью экономики США» — посол Гренелл

Вашингтон, , 13:40 — REGNUM То, что канцлер Германии Ангела Меркель согласилась строить терминал для приема сжиженного природного газа из США, посол США в Германии Ричард Гренелл назвал очень «хорошей новостью».

В интервью Fox Business Гренелл отметил, что Меркель и Дональд Трамп говорят очень откровенно и на одном и том же языке о деньгах и экономике:

«Ангела Меркель — лидер ведущей экономики в Европе, Трамп понимает и уважает это. Безусловно, у нас есть разногласия и мы работаем над ними, но за нами — годы и десятилетия дружбы».

По словам Гренелла, ежедневно от немецких управленцев он слышит о том, что им нравится происходящее в США:

«Они ищут способы стать часть американской экономики. Не вопрос, что они отвернутся от таких стран, как Иран, довольно легко, они видят рост, который президент Трамп в состоянии обеспечить», — говорит Гренелл, добавляя, что дело не только в экономическом росте и налоговой политике, а в регуляторной атмосфере, в том, как правительство снижает бюрократическую волокиту — именно в этом немцы видят путь к истинному росту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Меркель предложила правительственную поддержку проекту строительства терминала для приема СПГ из Соединённых Штатов Америки. При этом власти Германии не раз заявляли, что американский СПГ на евросоюзном рынке неконкурентоспособен, так как трубопроводный газ из России все равно будет дешевле при любых обстоятельствах.