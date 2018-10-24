Неверов: Бюджет гарантирует исполнение всех соцобязательств

Москва, , 13:21 — REGNUM В федеральном бюджете гарантировано исполнение всех социальных обязательств, взятых на себя государством, — как тех, что были взяты ранее, так и тех, что принимаются уже в соответствии с указом президента РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

«Федеральный бюджет — главный инструмент реализации конкретных целей и задач, которые были поставлены президентом Владимиром Путиным на шесть лет в его указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а сам указ — это результат поддержки Владимира Путина, высказанных в послании предложений абсолютным большинством наших граждан», — отметил Неверов.

Бюджет предусматривает реализацию 12 нацпроектов, затрагивающих ключевые сферы: демография, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, культура, малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, международная кооперация и экспорт.

Госдума в первом чтении приняла проект федерального бюджета на 2019−2021 годы. Впервые за семь лет главный финансовый документ страны профицитный. Согласно документу, доходы государства в следующем году составят 19,969 трлн рублей, в 2020 — 20,219 трлн, в 2021 году — 20,978 трлн рублей.