В Удмуртии вновь хотят создать залоговый фонд

Ижевск, , 13:17 — REGNUM В Удмуртии планируется создать залоговый фонд. Распоряжение о создании рабочей группы по организации фонда опубликовано на портале правительства республики за подписью премьер-министра Ярослава Семенова.

В частности, группа проведет анализ законодательства; разработает нормативные правовые акты, регламентирующие порядок формирования фонда и порядок предоставления имущества Удмуртии в залог в целях привлечения инвестиций в экономику республики; сформирует перечень имущества в целях включения его в состав залогового фонда.

Напомним, залоговый фонд уже функционировал в Удмуртии с декабря 1997 года. Фонд был организован согласно постановлению правительства «в целях обеспечения государственных гарантий инвесторам, для привлечения отечественных и иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики Удмуртской Республики». Указывалось, что фонд представляет собой движимое и недвижимое имущество, принадлежащее Удмуртии на праве государственной собственности. Кроме того, в фонд могли поступать добровольные взносы физических и юридических лиц, которые по мере поступления переходили в собственность республики. С согласия федеральных органов власти в фонд могли входить и объекты федеральной собственности с правом перехода в собственность Удмуртии. В марте 2008 года был принят документ о признании предыдущего постановления (о формировании фонда) утратившим силу.

Читайте также: Главой Корпорации развития Удмуртии назначен Дмитрий Генералов

При этом уже в октябре 2008 года в Госсовете республики вместе с проработкой бюджета на следующий год вновь обсуждалась необходимость создания залогового фонда в связи с кризисом. Депутат Андрей Шутов предложил внести в залоговый фонд правительственные здания в Удмуртии. А кредиты под залог имущества могли бы получать предприятия перерабатывающей промышленности.

Отметим, что в документе в качестве участника рабочей группы по созданию фонда указан Дмитрий Генералов и его должность «генеральный директор Корпорации развития Удмуртии».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре Корпорацию возглавил замглавы администрации Ижевска по экономическому и инвестиционному развитию города Константин Сунцов, который планировал принять участие в конкурсе на пост главы Ижевска. Ранее занимавший этот пост Дмитрий Генералов стал советником главы Удмуртии.

Читайте также: Претендент на пост главы Ижевска возглавил Корпорацию развития Удмуртии