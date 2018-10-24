Госдума обсуждает контроль за реализацией национальных проектов

Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума поменяет порядок проведения «правительственных часов», чтобы повысить парламентский контроль за исполнением госбюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, такое поручение дал комитету Госдумы по контролю и регламенту спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам рассмотрения проекта госбюджета на 2019−2021 годы в первом чтении.

«Нам необходимо пересмотреть отношение к такому очень важному вопросу как парламентский контроль за исполнением бюджета», — отметил Володин.

Ранее о необходимости контроля за этим вопросом заявил и первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Это позволит оценивать конкретные результаты, к которым правительство смогло прийти в рамках отчетного периода.

Как отметил Володин, такие поручения означает, что роль Счетной палаты вырастет. Но, по его словам, основная нагрузка должна лечь на профильные комитеты Госдумы.

«Наши профильные комитеты не дорабатывают в вопросах, связанных с реализацией госпрограмм. Было бы правильно, чтобы эта работы была выстроена системно. При заслушивании министров и заместителей председателя правительства в Госдуме в рамках «правительственного часа», давайте внесем нормы в наш регламент, чтобы наряду с докладом Счетной палаты, когда аудитор выступает и дает оценку со своей стороны, у нас выступали представители комитета по контролю и регламенту и давали оценку реализации нацпроектов и госпрограмм в разрезе того или иного министерства», — предложил Володин.

Такие нормы позволят усилить парламентский контроль за исполнением госбюджета, а также повысить ответственность министерств в вопросе расходования бюджетных средств. Антон Силуанов такое предложение Володина поддержал.