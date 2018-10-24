Туристическая ассоциация Казахстана: чиновники мешают развивать туризм

Астана, , 13:12 — REGNUM Министерства по инвестициям и развитию, национальной экономики и сельского хозяйства Казахстана не поддерживают программу развития въездного и внутреннего туризма на 2019−2023 годы, заявила президент казахстанской туристической ассоциации Роза Асанбаева.

Проект программы предлагает ввести ряд льгот, преференций и бюджетных вложений. В результате реализации программы бюджет Казахстана не получит примерно 25 млрд тенге ($69 млн) в виде налогов.

По словам Асанбаевой, чиновники требуют привести экономическое обоснование каждой меры, предлагаемой проектом программы.

«Хотелось бы, чтобы чиновники отраслевых ведомств поднялись над своими ведомственными интересами и увидели огромный потенциал туротрасли», — добавила Асанбаева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туркестанской области принята концепция развития туристической индустрии на 2018−2025 годы. В рамках данной программы численность туристов планируется довести до 5 млн человек.

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