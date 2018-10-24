Заплаты милиционеров в Киргизии могут повысить в 2020 году

Бишкек, , 13:07 — REGNUM В настоящее время заработная плата сотрудников милиции составляет: у младшего состава — от 7 тысяч до 12 тысяч сомов (от 6,6 тысячи до 11,3 тысячи рублей), а у офицеров — от 12 тысяч до 17 тысяч сомов (от 11,3 тысячи до 16 тысяч рублей). Об этом сегодня, 24 октября, на пресс-конференции заявил министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.

По словам главы МВД, в том случае, парламент республики уже одобрил в первом чтении предложение министерства о повышении размера зарплат работников правоохранительных органов на 40%.

«Если законопроект пройдет все три чтения, то вступит он в силу 1 января 2020 года, тогда и ожидается увеличение заработной платы сотрудникам правоохранительных органов. Увеличится и пенсия, и соцпакет, однако, все это будет рассматриваться индивидуально», — подытожил Джунушалиев.

ИА REGNUM напоминает, что по данным министерства финансов, размер среднемесячной заработной платы в Киргизии с начала 2018 года вырос на 4,7% и составил около 15,8 тысячи сомов (14,9 тысячи рубле