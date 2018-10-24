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«Аэрофлот» вновь продаёт субсидируемые билеты в Калининград

Экономика

Такие авиабилеты будут доступны на рейсы до 1 декабря

Санкт-Петербург, 24 октября 2018, 12:57 — REGNUM  Авиакомпания «Аэрофлот» со среды, 24 октября, возобновляет продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам на свои рейсы в Калининград из двух российских столиц и обратно.

Как сообщили ИА REGNUM в департаменте общественных связей ПАО «Аэрофлот», субсидируемые полёты продлятся до 1 декабря 2018 года.

Стоимость перелета по субсидируемым тарифам составляет (тариф в одну сторону):

на линии Калининград — Москва — 3 800 рублей;

на линии Калининград — Санкт-Петербург — 3 500 рублей.

Воспользоваться такими льготными билетами в экономическом классе могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин — старше 55 лет), инвалиды I группы, инвалиды с детства II и III группы, сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида.

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Как сообщала Росавиация, всего с 1 марта по 1 октября 2018 года российские авиакомпании перевезли по спецтарифам в Калининград 43 тысячи пассажиров.

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