Нацпроекты и соцобязательства: ГД согласилась с расходами в 2019-2021 годах

Москва, , 12:51 — REGNUM Проект федерального бюджета на 2019−2021 годы Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Согласно проекту госбюджета, расходы в 2019 году составят 18,037 трлн рублей, что на 626 млрд рублей выше, чем в 2018 году. При распределении средств между финансированием госпрограмм правительство исходили из задач, поставленных президентом РФ, а также из целей выполнения социальных обязательств государства.

«Это задачи в нескольких направлениях. В первую очередь, это реализация тех национальных целей развития, которые поставлены в указе президента. Здесь и задачи в области экономики — вхождение РФ в пятерку стран с наибольшими объемами экономки. Это и повышение темпов экономического роста выше среднемировых. Это и задача в области социальной, мы говорим о продолжительности жизни наших граждан и вхождении в «клуб 80+» стран, имеющих продолжительность жизн6и 80 с лш6имлет. Это и повышение оплаты труда, повышение пенсий. Все эти задачи, которые поставлены были в майском указе, нашли свое отражение и финансовое обеспечение в проекте бюджет на предстоящую трехлетку», — заявил в ходе рассмотрение проекта госбюджета в первом чтении на пленарном заседании первый вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов.

Так, согласно проекту бюджета, наибольшие расходы госказны уйдут на финансирование национальной экономики. На эти цели в 2019 году правительство выделило 2,549 трлн рублей, что на 331,5 млрд рублей больше, чем в 2018 году. На оборону и обеспечение национальной безопасности в общей сложности будет направлено 2,382 трлн рублей, что на 80,6 млрд рублей выше, чем в 2018 году.

Наиболее существенно в 2019 году вырастут расходы на так называемым социальным направлениям. Так, на социальную политику предлагается выделить на 227 млрд рублей больше, чем годом ранее. В общей сложности, на эти цели уйдет 4,876 трлн рублей — это самая большая статья расходов в 2019 году. Увеличиваются расходы на образование — на 139 млрд рублей до 806 млрд рублей, ‑ и окружающую среду — на 101,2 млрд рублей до 197,1 млрд рублей.

«Большие средства — более триллиона рублей за шестилетний период — будут направлены в область здравоохранения. Здесь, в первую очередь, модернизация тех медицинских учреждений, которые работают над лечением наиболее опасных и сложных болезней. У нас большая смертность — это онкология, сердечно-сосудистые заболевания. В этом направлении будут проведены значительные инвестиции по модернизации медицинского оборудования, по переобучению врачебных кадров», — отметил Силуанов.

В проекте бюджета на 2019−2021 годы в связи с майским указом президента РФ Владимир Путина, утверждены 12 национальных проектов, которые включают в себя выполнение порядка 70 федеральных проектов.

«Политика прорыва, которая поставлена как задача президентом и отражена в указе президента в мае 2018 года, предусматривает формирование и исполнение 9 национальных целей, 12 национальных приоритетов в виде национальных проектов и программ», — напомнил в ходе пленарного заседания глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

На реализацию национальных проектов в 2019 году предполагается направить 1,686 трлн рублей, а к 2021 году увеличить эту сумму до 2,085 трлн рублей. Из них большинство будет направлено на проект по развитию демографии — 512 млрд рублей в 2019 году. На национальный проект по здравоохранению будут направлены 159,8 млрд рублей в 2019 году, на образование — 103,2 млрд рублей, на развитие цифровой экономики РФ — 107,9 млрд рублей.

«За шесть лет на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения инфраструктуры предлагается направить 27,9 трлн рублей, в том числе из федерального бюджета за эти 6 лет — 14,8 трлн рублей, из региональных бюджетов — 4,4 трлн рублей, из внебюджетных источников — 8,6 трлн рублей», — отметил Кудрин.