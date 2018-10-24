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Между Екатеринбургом и Магаданом может появиться примой авиарейс

Экономика

Вопрос о его открытии рассматривается в компании «Уральские авиалинии»

Екатеринбург, 24 октября 2018, 12:48 — REGNUM  Вопрос о открытии прямого авиарейса между Екатеринбургом и Магаданом находится на стадии рассмотрения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «Уральские авиалинии».

«Мы рассматриваем вопрос о создании такого авиамаршрута, но говорить о дате его введения и стоимости перелёта преждевременно», — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что ранее губернатор Магаданской области Сергей Носов в своём интервью РИА Новости заявил, что в марте может появиться авиарейс «Екатеринбург — Магадан» с перспективой выхода к летнему сезону на интенсивность 5−7 полётов в неделю. Он уточнил, что в Минтранс РФ подана заявка на дополнительные пассажирские авиаперевозки, а работа по созданию маршрута проходит совместно с компанией «Уральские авиалинии».

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Авиаперевозки
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