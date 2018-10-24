На площадках «Евродона» наступил блэкаут – энергетики требуют расплаты

Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM На площадках крупнейшего агрохолдинга «Евродон» сегодня, 24 октября, наступила тьма. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» из-за долга за потребленную электроэнергию ограничило энергоснабжение предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ростовских энергетиков.

«Начиная с 11:00 ограничения будут вводиться на всех точках поставки электроэнергии ООО «Евродон-Юг» и ООО «Евродон». На сегодняшний день долг предприятия за потребленную электроэнергию превышает 50 млн рублей. Период просроченной задолженности составляет больше двух месяцев», — уточняет поставщик ресурса.

Энергетики также обратили внимание на то, что проблемы в оплате электроэнергии у предприятия возникли в июле 2018 года. Поставщик шёл на уступки и неоднократно переносил сроки погашения долга. Вместе с тем руководство «Евродона» не раз заявляло о намерении расплатиться.

«Возобновление подачи электроэнергии возможно после оплаты долга со стороны ГК «Евродон» или основного кредитора Внешэкономбанка», — указали в ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 24 октября, глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы, сообщил, что Минфин и ВЭБ ищут инвестора для компании «Евродон». По его словам, руководство Внешэкономбанка заявляет о том, что будут развивать эту компанию. Вопрос заключается в управлении этой компании.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт между Внешэкономбанком и группой компаний «Евродон» разгорелся в сентябре текущего года. Кредитная организация, которой принадлежит контрольный пакет акций, добивается смены руководства агрохолдинга. В компании называют происходящее рейдерским захватом, а публикации в СМИ — заказными.

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