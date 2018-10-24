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Нижегородцы могут перейти на прямую оплату услуг ЖКХ поставщикам ресурсов

Экономика

Из цепочки по оплате могут исключить домоуправляющие компании

Нижегородцы могут перейти на прямую оплату услуг ЖКХ поставщикам ресурсов
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Оплата ЖКХ

Нижний Новгород, 24 октября 2018, 12:36 — REGNUM  В Нижегородской области долги потребителей услуг ЖКХ превысили 10 млрд рублей, из которых 8,3 млрд рублей — долги населения. Об этом стало известно по итогам межведомственного совещания по вопросу состояния законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства и итогах подготовки региона к отопительному сезону, которое прошло в прокуратуре Нижегородской области.

По словам главного прокурора региона Вадима Антипова, сектор ЖКХ остается одним из самых криминализированных в области, сообщает «Коммерсантъ».

Министр энергетики и жилищно-коммунального хо­зяйства Нижегородской области Андрей Чертков уточнил, что собираемость платежей за ЖКУ с населения составляет около 97%, это значит, что домоуправляющие компании, получая средства, не переводят их поставщикам.

«Они потихонечку выводятся управляющими, ресурсоснабжающими организациями, биллинговыми компаниями, которые занимаются расщеплением платежей. Ко всем к ним есть большое количество вопросов, решать которые необходимо с привлечением правоохранительных органов», — полагает министр.

Антипов предложил в целях сокращения задолженности перейти на прямые платежи поставщикам услуг.

«Давайте поставим задачу к сентябрю 2019 года перевести на прямые платежи 70−80% населения», — сказал он.

Однако министр возразил, что закон о прямых договорах еще недостаточно проработан, «он сырой», кроме того, из цепочки выпадают ДУКи, а ресурсоснабжающие организации не готовы работать в новом режиме.

Прокурор предложил руководству ПАО «ТНС энерго НН» разработать дорожную карту по переводу жителей на прямые договоры в каждом муниципалитете. Документ должен быть представлен в областное правительство и региональную прокуратуру. По мнению главы надзорного органа, прямые платежи «оставят минимум пространства для возможных злоупотреблений».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в связи со стремительным ростом задолженности за газ старт отопительного сезона мог быть сорван в восьми муниципальных образованиях. По данным АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», в течение 12 месяцев задолженность теплоснабжающих организаций увеличилась на 44% и к 1 сентября составила 765 млн рублей.

Таким образом, риску отсутствия горячего водоснабжения и отопления подвергались жители 1573 жилых многоквартирных домов и 221 социально значимый объект, в числе которых школы, детские сады и больницы.

Кроме того, в октябре компанию, которая является поставщиком тепла, потребовали обанкротить за долги после старта отопительного сезона. Иск к ООО «Управляющая компания «Нижегородская областная коммунальная компания», которое является «дочкой» правительственного АО «Нижегородская областная коммунальная компания», поступил в Арбитражный суд региона. Иск был подан компанией АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», сумма претензий составляет 1,115 млн рублей. О своих намерениях потребовать банкротства должника АО заявило еще в конце сентября. Тогда же сообщалось, что долг ООО за десять месяцев превысил 76 млн рублей.

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Долги за энергоресурсы
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