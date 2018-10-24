Фонд капремонта: деревянные многоквартирники Югры ремонтировать бесполезно

Ханты-Мансийск, , 13:19 — REGNUM В Югре подрядчики не желают проводить капитальные ремонты на окраинных территориях автономного округа. Не интересны строителям и предаварийные деревянные дома, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Югорском фонде капитального ремонта.

Генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта Елена Дарибабина сообщила, что полным ходом идёт приём заявок на капремонт 2019 года. Но так и не определились подрядчики на проектные работы по ремонту домов, расположенных в отдаленных муниципалитетах.

Уже дважды никто не заявился на проектирование ремонта домов в Берёзовском, Октябрьском районах, посёлках Белый Яр, АСС ГПЗ, Солнечный, Барсово, Локосово Сургутского района, в поселке Ваховск Нижневартовского района.

Кроме того, зная о предаварийном техническом состоянии деревянных домов, включенных в состав лота, подрядчики отказываются по ним работать. Ранее Югорский фонд капитального ремонта предложил исключить из региональной программы предаварийные деревянные дома.

«В программе капремонта сегодня 832 многоквартирных дома в деревянном исполнении, что составляет 12,73% от общего количества домов. При этом 271 дом — старше 25 лет и имеют большой износ. Тратить деньги собственников на капремонт таких ветхих домов неэффективно», — акцентировала генеральный директор Югорского фонда капремонта Елена Дарибабина.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре фонд капремонта оплатит услуги коллекторов