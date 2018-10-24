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Новосибирские энергетики перевыполнили план ремонта трансформаторов и ЛЭП

Экономика

Вместо запланированных на весь год 104 трансформаторов к октябрю отремонтировали 138

Новосибирск, 24 октября 2018, 12:26 — REGNUM  Специалисты компании «Региональные электрические сети» за первые 9 месяцев текущего года перевыполнили календарный план ремонта воздушных линий электропередачи, трансформаторов, электрических подстанций, расчистки и расширение просек. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба предприятия.

«В рамках капитального ремонта электрических подстанций были выполнены мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования на 999 электроустановках напряжением 10−220 кВ, что на 12% превышает результаты того же периода 2017 года», — говорится в сообщении.

Также энергетики перевыполнили годовой план по ремонту трансформаторов классом напряжения 10/0,4 кВ и выше — за 9 месяцев уже удалось отремонтировать 138 штук вместо запланированных на весь год 104 трансформаторов.

В целом, отмечают в компании, реализация ремонтной программы АО «РЭС» идет в соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям — даже с превышением. Всего за три квартала 2018 года сотрудникам сетевой организации удалось провести ремонт более 1500 км линий электропередачи 0,4−220 кВ, что на 42% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.

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