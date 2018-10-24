Силуанов рассказал о росте пенсий

Москва, , 12:24 — REGNUM Пенсионные выплаты гражданам РФ будут расти темпами, выше инфляции, благодаря принятому закону об изменении параметров пенсионного законодательства, который подразумевает рост пенсионного возраста граждан РФ. Об этом заявил первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов в ходе рассмотрения проекта федерального бюджета на 2019−2021 годы на пленарном заседании Госдумы, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

«В следующем (2019) году инфляция составит 4,3%, пенсии вырастут на 7%. В последующие годы (2020−2021 годы) инфляция прогнозируется в размере 4%, пенсии будут расти темпами выше 6%», — отметил Силуанов.

Прогноз по инфляции в 4,3% дало Минэкономразвития, он заложен в расчеты проекта госбюджета на 2019 год. Однако в ходе рассмотрения документа в первом чтении на заседании профильного комитета Госдумы, Минэкономразвития отметило, что в начале 2019 года инфляция может подняться до 5,5%, однако к концу 2019 года снизится до 4,3%.

Закон об изменении параметров пенсионного законодательства предполагает, что пенсионный возраст граждан РФ вырастет до 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин к 2024 году. При этом в ходе этих шести лет, пенсионные выплаты каждый год будут расти в номинальном выражении на 1 тыс. рублей — их рост не будет зависеть от инфляции.