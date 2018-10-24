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«Ускользнувший» пролёт Крымского моста подняли из воды

Экономика

Упавшую металлоконструкцию порезали на части

Симферополь, 24 октября 2018, 12:19 — REGNUM  Упавший ранее в Керченский пролив пролёт железнодорожной части Крымского моста достали из воды. Об этом ИА REGNUM сообщили в инфоцентре «Крымский мост» 24 октября.

«Металлический элемент пролёта был разрезан на пять частей, поднят плавкраном и вывезен на складскую площадку на острове. В ближайшее время ожидается поставка заводом-производителем новой металлоконструкции», — отметили в инфоцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября металлическая конструкция во время монтажных работ рухнула в воду из-за поломки одного из домкратов. Позже представители строительной компании заявили, что нештатная ситуация не повлияет на сроки реализации проекта.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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