Инвестиционная активность на рынке недвижимости Петербурга снизилась

Санкт-Петербург, , 12:35 — REGNUM Объем инвестиций на рынке недвижимости Санкт-Петербурга 3-м квартале 2018 года составил 11 670 млн рублей, что на 46% меньше, чем во 2-м квартале текущего года. Об этом сообщили 24 октября в профильной компании Becar Asset Management. Снижение произошло, главным образом, за счет падения инвестиций в земельные участки в 2,5 раза.

В то же время по итогам 9 месяцев 2018 года объем инвестиций на рынке составил 72,8 млрд рублей, что на 24% выше уровня того же периода 2017 года. При этом лидирует сегмент земельных участков, занимая в текущем году долю в 78%, против 50% в первые 9 месяцев 2017 года.

Доля иностранных инвестиций на петербургском в 1−3 кварталах 2018 года составила 18% (за тот же срок в 2017 г. — 15%).

«Третий квартал выпадает на традиционно «медленные» месяцы — отпуска, откладывание принятия решений, и «просыпающийся» сентябрь не может компенсировать летний спад. Акцент на приобретение земли был сделан в первой половине года — были предположения, что цены начнут расти, и инвесторы старались завершить сделки до ЧМ по футболу. К концу года мы снова увидим рост объема инвестиций», — объясняет Ольга Шарыгина, управляющий директор центра развития недвижимости Becar Asset Management.

Среди различных сегментов рынка впечатляющий рост показала торговая недвижимость: за три квартала текущего года введено 67,6 тыс. кв. м, что в 2,6 раза больше объёма того же периода прошлого года. Средние арендные ставки продемонстрировали рост на 4−5%. Также активизировался рынок апартаментов. А вот на рынке офисной недвижимости поводов для оптимизма мало.

В гостиничной индустрии Петербурга за первые 9 месяцев 2018 года на рынок вышло 24 отеля на 1 665 номеров, в том числе 14 мини-отелей на 345 номеров (20% от общего объема новых отелей).

«Новое предложение поровну распределилось между категориями 3* и 4* (48% и 52%% соответственно). В 1−3 кварталах 2018 года новое предложение в 1,9 раза выше уровня 1−3 кварталов 2017 года», — отмечают аналитики.

Загрузка петербургских отелей в третьем квартале 2018 года оказалась выше уровня 2017 года на 6−8% и составила 74−76%.

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