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В Год благоустройства в КЧР приведут в порядок в пять раз больше дворов

Экономика

Почти 140 дворов многоэтажных домов станут удобными для жителей

Черкесск, 24 октября 2018, 11:59 — REGNUM  В Карачаево-Черкесии в 2018 году будут благоустроены около 140 дворовых территорий, а также 81 общественную территорию и парк. На эти цели будет выделено из федерального бюджета более 96 млн рублей.

Еще пять миллионов направит на благоустройство республика, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов. По его словам, из них на приведение в порядок дворовых территорий во всех районах и городах субъекта будет выделено около 53 млн рублей, а на территории общего пользования — 48 млн рублей.

Напомним, в 2017 году в Карачаево-Черкесии были благоустроены 33 дворовые территории. Кроме того, было построено семь парковых зон в городах Черкесск и Усть-Джегута, поселках Медногорский, Эркен-Шахар, Кавказский, Майский, а также в ауле Адыге-Хабль.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2018 год проходит в Карачаево-Черкесии под знаком Года благоустройства. О таком решении в январе объявил глава республики Рашид Темрезов. Он поручил спланировать работу в этом году с учетом решения наиболее острых проблем конкретных территорий по освещению, ремонту тротуаров, центральных дорог или парков.

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Городское благоустройство
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