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Аэропорт Кольцово увеличил трансферный пассажиропоток более чем на треть

Экономика

Чаще всего услугами воздушной гавани пользуются пассажиры внутренних авиалиний

Екатеринбург, 24 октября 2018, 11:52 — REGNUM  Почти 365 тысяч трансферных и транзитных пассажиров обслужил международный аэропорт Кольцово за три квартала текущего года, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает 24 октября пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что лидерство по перевозке за первые девять месяцев стабильно удерживают авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и «Победа». К услугам этих трёх перевозчиков обращались более 90% трансферных и транзитных пассажиров.

Главными трансферными маршрутами в указанный период стали направления Благовещенск — Екатеринбург — Москва, Пекин — Екатеринбург — Прага и Пекин — Екатеринбург — Санкт-Петербург. При этом основной поток сформирован за счет программы перевозки пассажиров внутри страны из восточных регионов России в столицы и в южные регионы (Краснодарский край и Крым), а также путешествий из Китая в европейские столицы (Прага, Париж, Рим).

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