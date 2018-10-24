Аэропорт Кольцово увеличил трансферный пассажиропоток более чем на треть

Екатеринбург, , 11:52 — REGNUM Почти 365 тысяч трансферных и транзитных пассажиров обслужил международный аэропорт Кольцово за три квартала текущего года, что на 37% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает 24 октября пресс-служба воздушной гавани.

Отмечается, что лидерство по перевозке за первые девять месяцев стабильно удерживают авиакомпании «Уральские авиалинии», «Ютэйр» и «Победа». К услугам этих трёх перевозчиков обращались более 90% трансферных и транзитных пассажиров.

Главными трансферными маршрутами в указанный период стали направления Благовещенск — Екатеринбург — Москва, Пекин — Екатеринбург — Прага и Пекин — Екатеринбург — Санкт-Петербург. При этом основной поток сформирован за счет программы перевозки пассажиров внутри страны из восточных регионов России в столицы и в южные регионы (Краснодарский край и Крым), а также путешествий из Китая в европейские столицы (Прага, Париж, Рим).

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