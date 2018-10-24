«Метрострой» Петербурга оштрафуют при опоздании с Фрунзенским радиусом

Санкт-Петербург, , 11:57 — REGNUM Петербургская компания «Метрострой» будет оштрафована в том случае, если не завершит работы по строительству Фрунзенского радиуса метро до 20 декабря 2018 года. Об этом сообщил 24 октября глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Смольный переносит 3 млрд 200 млн рублей, которые были заложены на финансирование Фрунзенского радиуса, с 2018 года на 2019 год.

Харлашкин заявил в Заксобрании Петербурга, что это нужно лишь для верного оформления документации. Срок окончания строительства новых станций пятой линии метро при этом не меняется.

«Срок окончания физических работ по контракту Фрунзенского радиуса — 20 декабря 2018 года. Мы оставляем эту дату. В случае, если подрядчик не уложится в срок, будут применены штрафные санкции со всеми вытекающими последствиями», — сказал Харлашкин.

Он уточнил, что «бумажное оформление» работ занимает длительное время, так как нужно проверить кипу исполнительной документации. «Мы сейчас ни рубля, не проверив досконально, не платим», — заявил Харлашкин.

По его словам, приёмка проектной документации по продолжению Невско-Василеостровской линии, станциям «Беговая» и «Новокрестовская», которые были запущены в конце мая 2018 года, до сих пор продолжается, подрядчик переписывает документы по нескольку раз, так как Смольный отказывается переводить деньги в противном случае.

«На Фрунзенском радиусе 20 декабря окончание работ, 25 декабря банки закроются, бюджетный процесс заканчивается, возобновится он только после каникул. Поэтому до мая срок действия контракта переносим», — сказал Харлашкин.

Он также объяснил сложностями подготовки инфраструктуры к ЧМ-2018 необходимость забрать 7 млрд рублей с финансирования Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий петербургской подземки.

«Да, к большому сожалению, видимо, это связано с чемпионатом мира и ускоренной сдачей Невско-Василеостровской линии. Все силы «Метростроя» были брошены на НВЛ, соответственно, были некоторые задержки по трем оставшимся линиям на эту сумму. Соответственно, мы эти деньги снимаем, потому что это будет недовыполнение со стороны «Метростроя», — признал Харлашкин.

Заметим, о том, что из-за «мундиаля» и станции метро «Новокрестовская», которой теперь мало кто пользуется, пострадает проект остро необходимой городу Красносельско-Калининской линии, говорили еще в 2013 году, когда с него стали оперативно снимать деньги. Примерно тогда было объявлено и о строительстве Фрунзенского радиуса со станциями «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», а также электродепо «Южное», которые пока так и не открылись.

Станция «Проспект Славы» построена на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы, возле парка Интернационалистов. «Дунайская» находится на пересечении Бухарестской улицы и Дунайского проспекта. Станция «Шушары» в одноименном многоэтажном поселке (Пушкинский район Санкт-Петербурга) станет конечной. Рядом с ней будет работать новое электродепо «Южное».

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