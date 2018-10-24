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Санируемый банк не стал банкротить «дочку» министерства Татарии

Экономика

...но собственник сам решил ликвидировать компанию

Санируемый банк не стал банкротить «дочку» министерства Татарии
Георгий Ряжский. Крах банка (фрагмент). 1932

Казань, 24 октября 2018, 11:38 — REGNUM  В Арбитражном суде Татарии прекращено производство по банкротному иску санируемого «Тимер банка», входящего с января 2018 году в группу компаний госкорпорации «Ростех», к АО «Ак Барс основа» — «дочке» министерства земельных и имущественных отношений Татарии. Решение суда может быть обжаловано, в основу банкротных претензий легла задолженность по кредиту от 2015 года, составившая более 1,581 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АО «Ак Барс основа» было создано министерством земельных и имущественных отношений Татарии в октябре 2012 года. Его уставный капитал превышает 633,03 млн рублей, в феврале 2016 года учредитель, которому на тот момент принадлежало 100% акций, увеличил уставный капитал. В него было внесено госимущество на сумму 73 млн рублей, в числе «взноса» — десяток складов в казанском посёлке Дербышки, а также земельный надел. На момент создания в компанию также внесли в качестве уставного взноса здание казармы, участок площадью свыше 400 тыс. кв. м и учебные корпуса в Казани. С середины июня 2018 года компания по решению владельцев находится в стадии ликвидации. Ликвидатором выступает Евгений Грабалин, известный этой же ролью в дела банкротов — авиакомпании «Татарстан» и компании «Татавтодор».

В начале июля 2018 года санируемый «Тимер банк», чей уставный капитал осенью 2017 года снизили до одного рубля в связи с финансовыми проблемами, обратился в иском о банкротстве министерской «дочки», мотивировав долгом по кредиту. Позднее по гражданскому делу, лёгшему в основу банкротного иска, стороны заключили мировое соглашение и слушания по иску о несостоятельности были отложены.

«Заявитель ходатайствовал о приобщении к материалам дела письменного заявления об отложении судебного заседания в связи с заключением мирового соглашения в рамках дела А65−11 440/2018, которое должно быть утверждено судом апелляционной инстанции 02.10.2018 г. Указала, что данное обстоятельство может повлиять на рассмотрение настоящего дела и возможен отказ от заявления о признании должника банкротом. Должник поддержал заявленное ходатайство, заявил, что им нужно время для оплаты долга согласно условиям мирового соглашения», — отмечалось в определении суда.

23 октября истец отказался от банкротного иска, производство по делу было прекращено.

Спор касался суммы свыше 1 млрд рублей, найти компромисс сторонам удалось только во второй инстанции, где и было заключено мировое соглашение. Сам кредит был выдан АО в мае 2015 года, сумма долга по нему на март 2018 года (дату подачи иска) превышала 1,581 млрд рублей.

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Банкротство юридических лиц
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