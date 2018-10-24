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Минфин обещает регионам дополнительно более 100 млрд рублей в 2018 году

Экономика

Для поддержки

Минфин обещает регионам дополнительно более 100 млрд рублей в 2018 году
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Инвестиции

Москва, 24 октября 2018, 11:35 — REGNUM  Регионы России в 2018 году получат дополнительно более 100 млрд рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в ходе обсуждения проекта федерального бюджета в Госдуме.

«Мы в текущем году выйдем к вам с предложением поддержки субъектов РФ в 2018 году на сумму более 100 млрд рублей», — обратился Силуанов к депутатам Госдумы.

Госдума обсуждает в первом чтении законопроект о федеральном бюджете на 2019−2021 годы.

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Федеральный бюджет 2018-2020 гг
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