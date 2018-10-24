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Акции «Казатомпрома» будут размещены на биржах Лондона и Астаны

Экономика

Сделку по размещению акций планируется завершить к середине ноября

Акции «Казатомпрома» будут размещены на биржах Лондона и Астаны
Эдгар Дега. Фондовая биржа. 1879

Астана, 24 октября 2018, 11:30 — REGNUM  Фонд национального благосостояния Казахстана «Самрук Казына» намерен предложить ценные бумаги АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» на фондовой бирже Лондона и Международного финансового центра «Астана», сообщает 24 октября издание Informburo со ссылкой на председателя правления компании Галымжана Пирматова.

В рамках первичного размещения (IPO) планируется разместить 25% акций «Казатомпрома». Сделку по размещению акций планируется завершить к середине ноября. Глава нацкомпании добавил, что пока рано говорить о стоимости акций.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время Фонд национального благосостояния «Самрук Казына» владеет всеми акциями АО «НАК «Казатомпром». Ранее был запущен конкурс по продаже 40% акций химического производства «Каустик», которое принадлежит «Казатомпрому».

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