Минфин и ВЭБ ищут инвестора для «Евродона»

Москва, , 11:21 — REGNUM Минфин и ВЭБ ищут инвестора для компании «Евродон». Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, отвечая на вопросы депутатов Госдумы.

«Мы сейчас вместе с ВЭБом ищем инвестора для развития этой компании», — сообщил Силуанов.

Он напомнил, что «Евродон» сейчас находится под управлением ВЭБа.

«Разговаривал с руководством Внешэкономбанка, что они говорят. Они говорят о том, что будут развивать эту компанию. Там вопрос в управлении этой компании… ВЭБ готов вкладывать ресурсы в эту компанию с тем, чтобы она развивалась, с тем, чтобы та продукция, которую она производит, увеличилась», — отметил министр.

Компания «Евродон» зарегистрирована в Ростовской области в 2003 году. Основателем и гендиректором предприятия является Вадим Ванеев. В начале сентября между основным собственником и кредитором ГК «Евродон» ВЭБом и основателем группы Вадимом Ванеевым развернулся конфликт. «Евродон» стал получать крупные иски от контрагентов за сорванные выплаты по поставке кормов.