В Оренбуржье консервный завод получил 10 млн рублей на модернизацию

Оренбург, , 11:33 — REGNUM В Оренбургской области единственный завод по переработке плодоовощной продукции находится на реконструкции. При этом предприятие работает в штатном режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

Саракташскому заводу выделено 10 миллионов рублей, включающих грантовую поддержку правительства области и собственные средства предприятия. На эти деньги, в частности, будет произведена замена оборудования по производству консервов, технологической линии для овощной консервации. Продукция, выпускаемая «Саракташским консервным заводом», обретет более современный товарный вид, другие этикетки и новые возможности нанесения штрих-кода, что позволит и улучшить качество выпускаемой продукции, и расширить рынки ее сбыта. На освоение выделенных финансов заводу отведено 1,5 года.

По данным минсельхоза Оренбургской области, до января 2019 года предприятие полностью обеспечено сырьем, поэтому производство консервированной продукции в 2018 году не приостанавливалось, в отличие от периодов межсезонья 2017 года.

В конце июля 2018 года работу предприятия приостанавливали на короткий срок для проведения первого этапа реконструкции, включающего капитальный ремонт котельной, установку нового парового котла, а также замену водоподготовительной установки.

После этого была проделана большая подготовительная работа — поиск поставщиков необходимого для проведения дальнейшей модернизации оборудования. При выборе партнёров самое серьёзное внимание уделялось ценовой политике потенциальных поставщиков, срокам выполнения заказов, а также условиям доставки.

Из насосного оборудования, запланированного к замене, один новый насос уже занял своё рабочее место, второй доставлен и будет установлен в ближайшее время. Третий, основной блок в системе, должен поступить буквально на днях, но его монтаж произведут уже вторым этапом реконструкции, вместе с заменой ключевых технологических линий.

Главный инженер предприятия Юрий Миронов отметил сложность в подборе нового оборудования, которая состояла в отсутствии единого производителя, выпускающего необходимые для реконструкции агрегаты. В итоге после подробного исследования и анализа рынка главным поставщиком стал симферопольский завод «Продмаш техсервис». Первая партия комплектующих заводом уже отправлена. Меняться технологические узлы будут по мере поступления оборудования и возможности его комплексного монтажа. Грамотное выстраивание работы позволит минимизировать остановки производственного процесса.

«Кроме стандартного исполнения для проведения реконструкции требуются комплектующие, изготовленные специально для нашего производства. Симферопольский завод был выбран ещё и потому, что на этом предприятии есть технические возможности выполнения таких индивидуальных заказов. Отгружаться оборудование будет частями, по мере изготовления», — сказал Юрий Миронов.