Мобильный оператор в Казахстане заподозрен в монополизме

Астана, , 11:15 — REGNUM В отношении мобильного оператора АО «Кселл» в Казахстане возбуждено административное дело по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением, сообщили 24 октября в пресс-службе министерства национальной экономики республики.

Антимонопольные органы Казахстана завершили расследование дела в отношении мобильного оператора. Предметом разбирательства стала жалоба абонента в связи со списанием более 30 тыс. тенге ($83) за использование мобильного интернета. По версии обвинителя, компания не предупредила пользователя о повышении стоимости тарифа после исчерпания предела доступа в интернет.

АО «Кселл» грозит штраф в размере 5% от дохода, полученного в результате монополистической деятельности.

Как сообщало ИА REGNUM, государственная телекоммуникационная компания Казахстана «Казахтелеком» планировала выкупить контрольный пакет акций крупнейшего сотового оператора республики «Кселл». Однако руководство «Казахтелекома» не смогло договориться со шведской Teliaо о стоимости пакета акций.

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