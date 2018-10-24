Из новгородских Боровичей будет ходить поезд до «Ласточки» и «Сапсана»

Великий Новгород, , 11:07 — REGNUM Новый пригородный поезд по маршруту «Угловка — Боровичи» с 2019 года позволит жителям Боровичского района добираться до столиц на поездах, с пересадкой на станции Угловка на «Ласточку» до Санкт-Петербурга или «Сапсан» до Москвы. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом на заседании консультативного совета при губернаторе Новгородской области Андрее Никитине 23 октября заявил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Станислав Шульцев.

Новый пригородный поезд (пока на локомотивной тяге, рассматривается запуск рельсового автобуса) от «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» будет курсировать ежедневно с 2019 года. Его расписание будет скорректировано с учётом 30-минутной стыковки с поездом дальнего следования «Ласточка» № 721/722 «Санкт-Петербург — Бологое — Санкт-Петербург» на станции Угловка.

По словам Шульцев, ориентировочная цена железнодорожного билета (с учётом и пригородного поезда, и «Ласточки») из Боровичей в Санкт-Петербург составит 446 рублей. Отметим, что это дешевле, чем стоимость билета на пригородную «Ласточку» из Великого Новгорода в Санкт-Петербург (587 рублей).

«Это хорошая новость — такого сообщения у нас давно с Боровичами не было, только проходящие поезда дважды в неделю», — прокомментировал губернатор Андрей Никитин.

Он подчеркнул, что необходимо предусмотреть возможность покупки билетов до Санкт-Петербурга в Боровичах, а не во время пересадки в Угловке.

Отметим, что инициатива о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения между Боровичами и Санкт-Петербургом была размещена на региональном интернет-портале «Вечевой колокол» и одна из первых набрала более 500 голосов поддержки ещё в 2017 году.

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