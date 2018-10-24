Госдума возьмет на контроль расходование средств на реализацию Послания

Москва, , 12:41 — REGNUM Госдума возьмет на контроль расходование бюджетных средств, выделенных на реализацию послания президента Федеральному собранию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2019 и плановый период 2020—2021 годов. Впервые за четыре года бюджет сформирован с профицитом, он составит порядка 2 трлн рублей.

«Доходная часть бюджета на следующий год — 19 трлн 969,3 млрд рублей. Это большие возможности для реализации целей, обозначенных в послании президента и указе от 7 мая 2018 года по повышению благосостояния наших граждан, качества их жизни — улучшения жилищных условий, реализации инфраструктурных проектов», — сказал Володин журналистам.

В подготовке законопроекта к первому чтению приняли участие все 26 комитетов Госдумы, поддержав его принятие. О поддержке высказались Счетная палата, Центробанк, Общественная палата, эксперты ведущих экономических вузов и деловых объединений страны, сказал он.

Однако, подчеркнул Володин, теперь Государственной думе вместе с Правительством, экспертами предстоит большая работа по подготовке законопроекта ко второму чтению.

«Мало выделить средства, необходимо обеспечить их эффективное использование. В этой связи, на Государственную думу ложится огромная ответственность. Нам важно обеспечить парламентский контроль, вести интенсивную работу в своих регионах, потому что все национальные проекты — это решение вполне конкретных задач, строительство конкретных объектов инфраструктуры», — сказал спикер Госдумы.

«Комитеты Государственной думы должны взять на контроль реализацию каждой госпрограммы по своему профилю. Необходимо вести эту работу совместно с правительством и со Счетной палатой», — заключил Володин.

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